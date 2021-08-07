Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала, что чувствует спустя год после развода

Елена разоткровенничалась со Славой Деминым в программе "Слава+". Экс-супруга Остапчука ответила, жалеет ли она о времени, которое провела вместе с Владимиром. За 13 лет брака пара успела обзавестись двумя детьми, а вот с семейным счастьем у них были большие проблемы.

По словам Войченко, тяжелый развод и скандальная "дележка" детей, оставили на ней глубокий отпечаток. В какой-то момент Елена превратилась в "железного человека".

"Я стала более жесткой с друзьями, с людьми, которых люблю, стала холоднее, шутки какие-то более грубые... Я начала меняться, переходить в формат, когда "человек человеку волк", и ты в этом живешь. Это не тот человек, которым я являюсь, и не тот человек, которым я хочу быть", - поделилась девушка.

Экс-жена Остапчука честно призналась, что до сих пор страдает, вспоминая измены бывшего.

"Мне больно, потому что больно. Больно, капец! Я думаю, что и через 20 лет мне это будет больно. И хорошо! Потому что я так же глубоко чувствую и радость, и любовь", - добавила она.

Елена, похоже, не собирается прощать бывшего мужа и отца своих детей.

"Есть такие вещи, которые не надо прощать... Часть своей жизни я конкретно работала над тем, чтобы прощать... Себе - да, я прощаю. Другому человеку, который постоянно... я отпустила человека, сделала все максимально экологично, и в результате, мне еще и прилетает", - Войченко категорична в своем решении касательно бывшего.

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