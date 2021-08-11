Шоумен и ведущий нового проекта "Співають всі" Владимир Остапчук неоднократно терял сознание

Об одном из таких случаев рассказала его вторая супруга, "танцующий нотариус", Кристина Горняк. 36-летний Остапчук опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм с рассказом жены, передает Politeka.net.

Так, Кристина с Владимиром пили кофе с друзьями, когда, видимо, зашла речь об этом случае.

"Кристина рассказывает, как я падал в оборок. Доброе утро", - предупредил Остапчук, что вообще происходит.

"Берет такой, знаешь, белеет, бледнеет... и такой, раз, назад на меня", - эмоционально передала девушка, ни разу не взглянув в камеру. Также она добавила, что сначала подумала, что муж пошутил. Однако, Владимир действительно рухнул в обморок.

Ранее с ним уже такое происходило. К примеру, он терял сознание на родах своего первого ребенка восемь лет назад - дочери Эмилии от первого брака.

"Партнерские роды - это круто! Зашел с фотиком, пошутил, через 4 минуты упал в обморок. Очнулся папой! Рекомендую))", - писал в свое время Владимир в соцсети. При этом на вторых родах (сыну Эвану три годика) он уже вовсю раздавал советы врачам.

Напомним, что Остапчук демонстративно отвернулся от друзей после собственного провала: "Вот вам и ведущий"

Еще Politeka писала, что новая жена Остапчука не смолчала после интервью его бывшей: "Я предупредила Елену..."

Также Politeka сообщала, что Кристина Горняк в купальнике растянулась на песочке: "Вовы не хватает".