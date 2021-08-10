Ведущий Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на "подколы" друзей, раскрывших о нем правду

Так, 36-летний шоумен (засветился в новых проектах "Маска" и "Співають всі") провел свой выходной в компании супруги и нескольких друзей. Владимир с Кристиной и товарищами решили пощекотать себе нервишки, сходив на квест, а затем расслабились в кафе. Соответствующие кадры ведущий опубликовал в "сториз", передает Politeka.net.

Во время записи с Владимиром произошел конфуз. Друзья тут же рассмотрели в этом шанс посмеяться над ним.

"Переписываю сториз и тут🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️", - говорится в подписи.

"А Вова не с первого дубля пишет "сториз"! Заикался! Вот вам и ведущий!", - подначивали его товарищи.

"Нет у меня друзей", - выдал Остапчук и, "обиженно" поджав губы, отвернулся от них и пошел в другую сторону.

"Хотел поделиться впечатлениями от квеста, но по факту - оч плохо", - сообщил он в подписи.

Конечно, это всего лишь шутка и уже через некоторое время Остапчук выложил следующие "сториз", на которых сидел с той же компанией на летней площадки кафе.

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