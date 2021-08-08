Телеведущий Владимир Остапчук показал, как жена развлекает его дома
Как передает Politeka.net, в 2020 году телеведущий женился на Кристине Горняк, к которой ушел от своей первой жены Елены Войченко. В сети парочка демонстрирует яркие чувства и очень активный досуг. На свежем видео Остапчук показал, как Кристина веселит его дома.
Девушка была одета в телесный домашний костюм, который подчеркнул ее стройную фигурку. Сверху она набросила просторную белую рубашку. Кристина танцевала, а Остапчук записывал танцы любимой на камеру.
«Королева танцев», - подписал видео артист.
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Как известно, сам Владимир Остапчук принимал участие в проекте «Танцы со звездами». Кристина тоже активно занималась танцами в детстве, а сейчас берет частные уроки у хореографа, чтобы вновь выйти на паркет. У себя в Инстаграм красотка часто делится видео со своих выступлений.
Напомним, что Кристина Горняк задрала платье и впечатлила видом на прогулке: "Гуляй, шальная…".
Еще Politeka писала, что Кристина Горняк не стала молчать после интервью бывшей жены Остапчука: "Я предупредила Елену...".
Также Politeka сообщала, что Кристина Горняк в купальнике растянулась на песочке: "Вовы не хватает".