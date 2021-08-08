Колишня дружина Володимира Остапчука Олена Войченко дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну про свій перший шлюб, на що емоційно відреагувала нова кохана Остапчука - Христина

Як пише Politeka.net, Олена розговорилася зі Славою Дьоміним у програмі "Слава+". Ексдружина Остапчука відповіла, чи шкодує вона про час, який провела разом із Володимиром. За 13 років шлюбу пара встигла обзавестися двома дітьми, а ось з сімейним щастям у них були великі проблеми. Так Олена зі сльозами на очах розповідала про скандальний поділ дітей, численні зради, а також про те, що від неї відвернулися навіть батьки Володимира.

На це інтерв’ю у своєму Instagram у форматі stories відреагувала друга дружина Остапчука. Шанувальники Христини Горняк, з якою Володимир одружився у 2020 році, спитали думку Христини про відвертості колишньої дружини Остапчука.

Зокрема, шанувальників цікавило, чи змогла б Горняк зустрітися із Войченко, на що жінка відповіла, що якщо ексдружина коханого вибачиться за всі образи, то чому б і ні.

"А казала, що не писала і не ображала мене. Якщо я мовчу, то це тільки тому, що розумію стан… Це тільки маленька частинка того бруду, що летів в мою сторону, поки я не попередила Олену, що це не моя війна, а зі мною краще не вступати", - пише Горняк.

Також Христина висловила свою думку, що коментарів Олени про батьків Володимира. Жінка сказала, що вони дуже хороші люди і такі коментарі слухати про них дуже шкода.

Наостанок Христина Горняк сказала, що зовсім не хвилюється з приводу цього інтерв’ю, бо всі і так все розуміють.

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