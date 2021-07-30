Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала себе, порадувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Христина і Володимир одружилися в 2020 році після того, як Остапчук пішов від минулої дружини - Олени Войченко, з якою у нього двоє дітей. Нова дружина телеведучого любить Instagram і активно веде там свій блог, радуючи фанатами не тільки спільними фото, але і своїми досить сміливими кадрами.

На новому фото Христина позувала в сукні та босоніжках. Дівчина доповнила образ стильними окулярами. Красуня посміхалася, задерши ніжку і провівши по її верхній частині пальчиком.

"Приблизно з таким обличчям і настроєм я входжу у вихідні дні!

Тому що: я ЛЮБЛЮ тебе життя!

P. s якби ви озвучували це фото, то який би був текст, звук?!",- написала Христина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Якась драйвова пісня", "я щаслива", "це була б пісня Senyorita)) я люблю коли ти називаєш мене сеньйорита", " Гуляй,шалена імператриця і вся країна,якою правиш ти, бере з тебе приклад)))".

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