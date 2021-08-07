Вторая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась кадрами из семейной фотосессии

Как пишет Politeka.net, популярный украинский телеведущий во второй раз женился на нотариусе Кристине Горняк в 2020 году. Звездная пара часто радует поклонников совместными фотографиями у себя в Insragram.

Так, в этот раз новая жена Остапчука решила поделиться с поклонниками кадрами из семейной фотосессии с Владимиром, которую устроила в салоне элитной машины.

Горняк опубликовала серию черно-белых фотографий, где, обнажив стройные ноги, позирует в объятиях Остапчука на заднем сидении машины.

«Мы под расстрелом посторонних! Подавай патроны, я рядом!"❤ ️ ,- подписала фотографии Кристина словами из песни.

Кадры получились очень страстными, Остапчук нежно целует жену, которая широко улыбается и выглядит счастливой.

Ранее Politeka писала, что экс-жена Остапчука заявила о страданиях после развода, ведущий не сдержался: "Точка поставлена".

Напомним, что экс-жена Остапчука после громкого развода рассказала, что думает о его новой жене: "Обвиняла меня...".

A еще Politeka сообщала, что Остапчук слил компромат на свою "сильно пьющую" вторую жену: "Зай, ну Боже мой...".