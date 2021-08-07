Телеведучий Володимир Остапчук відреагував на інтерв'ю колишньої дружини Олени Войченко

Як передає Politeka.net, коментар шоумен залишив на своїй сторінці в Instagram.

В останньому інтерв'ю екс-дружина Остапчука зізналася, що досі страждає, згадуючи зради колишнього. За словами Войченка, важке розлучення і скандальна "діління" дітей, залишили в неї глибокий відбиток, і пробачити Остапчука за це вона не може.

Телеведучого в соцмережах завалили проханнями прокоментувати таку заяву колишньої дружини.

Остапчук зазначив, що навіть не дивився інтерв'ю. Більш того, це робити навіть не збирається.

"У наших відносинах крапка поставлена 2 роки тому. І я більше не хочу коментувати цю тему і не варюся в ній. У мене на життя інші плани. Дякую", - повідомив телеведучий в одній з відповідей.

Варто відзначити, що після розставання з Войченком, Остапчук одружився з Христиною Горняк.

Разом з осені минулого року.

Пара вирішила пов'язати себе узами шлюбу 15 жовтня, і з того часу вони регулярно діляться кадрами зі свого особистого життя в соцмережах.

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