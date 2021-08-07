Телеведущий Владимир Остапчук отреагировал на интервью бывшей жены Елены Войченко

Как передает Politeka.net, комментарий шоумен оставил на своей страничке в Instagram.

В последнем интервью экс-жена Остапчука призналась, что до сих пор страдает, вспоминая измены бывшего. По словам Войченко, тяжелый развод и скандальная "дележка" детей, оставили на ней глубокий отпечаток и простить Остапчука за это она не может.

Телеведущего в соцсетях завалили просьбами прокомментировать такое заявление бывшей супруги.

Остапчук отметил, что даже не смотрел интервью. Более того, это делать даже не собирается.

"В наших отношениях точка поставлена 2 года назад. И я больше не хочу комментировать эту тему и не варюсь в ней. У меня на жизнь другие планы. Благодарю", - сообщил телеведущий в одном из ответов.

Стоит отметить, что после расставания с Войченко, Остапчук поженился на Кристине Горняк.

Вместе с осени прошлого года.

Пара решила связать себя узами брака 15 октября, и с тех пор они регулярно делятся кадрами со своей личной жизни в соцсетях.

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