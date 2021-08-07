Телеведущий Владимир Остапчук отреагировал на интервью бывшей жены Елены Войченко
Как передает Politeka.net, комментарий шоумен оставил на своей страничке в Instagram.
В последнем интервью экс-жена Остапчука призналась, что до сих пор страдает, вспоминая измены бывшего. По словам Войченко, тяжелый развод и скандальная "дележка" детей, оставили на ней глубокий отпечаток и простить Остапчука за это она не может.
Телеведущего в соцсетях завалили просьбами прокомментировать такое заявление бывшей супруги.
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
Сердючку забросали яйцами после концерта, Данилко раскрыл, что было потом: "Оказывается, им за это дали..."
66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "Выглядит лучше, чем я в 36"
Остапчук отметил, что даже не смотрел интервью. Более того, это делать даже не собирается.
"В наших отношениях точка поставлена 2 года назад. И я больше не хочу комментировать эту тему и не варюсь в ней. У меня на жизнь другие планы. Благодарю", - сообщил телеведущий в одном из ответов.
Стоит отметить, что после расставания с Войченко, Остапчук поженился на Кристине Горняк.
Вместе с осени прошлого года.
Пара решила связать себя узами брака 15 октября, и с тех пор они регулярно делятся кадрами со своей личной жизни в соцсетях.
Напомним, экс-жена Остапчука после громкого развода рассказала, что думает о его новой жене: "Обвиняла меня..."
А еще Politeka писала, экс-жена Остапчука со слезами на глазах прервала молчание: "От мужчин одни проблемы"
Также Politeka сообщала, жена Остапчука показала свой "беременный" живот, неожиданные кадры: "Я еле иду..."