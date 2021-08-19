Ведущий нового шоу "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал, как делал предложение руки и сердца второй жене

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк – вторая жена телеведущего Владимира Остапчука, с которой он женился после скандального развода с Еленой Войченко. В своем Instagram телеведущий решил поделиться с поклонниками знаковыми для него событиями – знакомство с Кристиной и предложение руки и сердца.

По словам Остапчука со своей второй женой Кристиной Горняк он познакомился на свадьбе в итальянском городе Комо.

Уже через год после знакомства, 19 августа, Остапчук решился жениться на Кристине. Предложение руки и сердца телеведущий делал во время прогулки на яхте в турецком городе Стамбул.

Так, Остапчук показал поклонникам, как это было. Он позаботился о шикарном обеде на двоих, купил красивый букет, встал на одно колено и попросил руки Кристины, она сказала "Да".

"Любовь моя, спасибо за нашу жизнь и наше счастье", - трогательно написал Остапчук.

Ранее Politeka писала, что жена Остапчука после ужина с Киркоровым поразила заявлением: "Тему политики и..."

Напомним, что новая жена Остапчука показала украинцам, какие скверности ей пишет его бывшая: "и это только маленькая часть"

A еще Politeka сообщала, что жена Остапчука удивила странным способом сбора чемоданов в отпуск: "Вы же только приехали".