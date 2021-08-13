Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, які СМС отримує від його колишньої

Як пише Politeka.net, телевеведучий Володимир Остапчук гучно розлучився зі своєю першою дружиною Оленою Войченко після майже 13 років шлюбу навесні 2020 року. Невдовзі після розлучення Володимир одружився вдруге на нотаріусі Христині Горняк.

Без перебільшень можна сказати, що це було чи не найгучніше розлучення в українському шоу-бізнесі. Остапчук з Войченко довго сварилися з приводу двох спільних дітей, а пізніше Олена звинуватила його у численних зрадах.

Щодо нової дружини Володимира, Войченко в інтерв’ю Славі Дьоміну розповіла, що не має з нею жодних стосунків, вони не знайомі й жодних поганих смс Войченко Горняк не писала. Натомість, Христина не стрималася й показала українцям, що це абсолютна брехня. У своєму Instagram у форматі stories друга дружина Остапчука показала скріни їхньої переписки.

"А казала, що не писала і не ображала мене. Якщо я мовчу, то це тільки тому, що розумію стан… Це тільки маленька частинка того бруду, що летів в мою сторону, поки я не попередила Олену, що це не моя війна, а зі мною краще не вступати", - пише Горняк.

Також Горняк прокоментувала й вислови Олени про батьків Остапчука й запевнила, що вони не заслуговують таких слів й дуже шкода таке слухати.

Рaніше Politeka писaлa, що нова дружина Остапчука не змовчала після інтерв'ю його колишньої: "Я попередила Олену...".

Нaгaдaємо, що нова дружина Остапчука після скандалу з його колишньою відповіла на зло критикам: "Так, я класна".

A ще Politeka повідомлялa, що ексдружина Остапчука розповіла про зради і чи зможе його пробачити: "боляче, капець".