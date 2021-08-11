Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк зізналася, що думає з приводу критики на свою адресу

З самого початку відносин Христини з популярним ведучим дівчину постійно переслідувала критика і осуд з боку суспільства. Все почалося з того, що колишня дружина Остапчука, Олена Войченко, заявила, що ведучий зраджував їй з новою коханою. Нещодавно Войченко дала нове інтерв'ю, в якому знову підняла тему зрад чоловіка і скандалів з приводу його зустрічей з їх спільними дітьми.

У свою чергу, Гірняк в Instagram опублікувала новий пост, в якому розповіла про одну з претензій, яку часто пред'являють їй хейтери. Про це пише Politeka.net.

"Чому коли ми чесно декларуємо свої кордони, як з нами не можна, то відразу чуємо за спиною:



"о, дивись як зазналася"

"ой, королева" або ще щось подібного плану?!



Я за час відкритого доступу в Instagram до мого життя, отримувала не раз смс такого плану, або коли на мої: "я себе люблю і, так, я класна" мені прилітало: "надто вже завищена у вас самооцінка!!", - написала Христина.

Цей пост вона супроводила своїм знімком, на якому позує на тлі нічного міста за столиком ресторану і з келихом в руках.

Нагадаємо, ведучий "Співають всі" Остапчук знепритомнів, дружина опинилася поруч.

Як повідомляла Politeka, Остапчук з новою дружиною в халатику показали, кого втратили "Танці з зірками".

Також Politeka писала, що нова дружина Остапчука не змовчала після інтерв'ю його колишньої.