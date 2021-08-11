Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк зізналася, що думає з приводу критики на свою адресу
З самого початку відносин Христини з популярним ведучим дівчину постійно переслідувала критика і осуд з боку суспільства. Все почалося з того, що колишня дружина Остапчука, Олена Войченко, заявила, що ведучий зраджував їй з новою коханою. Нещодавно Войченко дала нове інтерв'ю, в якому знову підняла тему зрад чоловіка і скандалів з приводу його зустрічей з їх спільними дітьми.
У свою чергу, Гірняк в Instagram опублікувала новий пост, в якому розповіла про одну з претензій, яку часто пред'являють їй хейтери. Про це пише Politeka.net.
"Чому коли ми чесно декларуємо свої кордони, як з нами не можна, то відразу чуємо за спиною:
"о, дивись як зазналася"
"ой, королева" або ще щось подібного плану?!
Я за час відкритого доступу в Instagram до мого життя, отримувала не раз смс такого плану, або коли на мої: "я себе люблю і, так, я класна" мені прилітало: "надто вже завищена у вас самооцінка!!", - написала Христина.
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Цей пост вона супроводила своїм знімком, на якому позує на тлі нічного міста за столиком ресторану і з келихом в руках.
Нагадаємо, ведучий "Співають всі" Остапчук знепритомнів, дружина опинилася поруч.
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