Вторая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, какие СМС получает от его бывшей

Как пишет Politeka.net, телевеведучий Владимир Остапчук громко развелся со своей первой женой Еленой Войченко после почти 13 лет брака весной 2020 года. Вскоре после развода Владимир женился второй раз на нотариусе Кристине Горняк.

Без преувеличений можно сказать, что это был едва ли не самый громкий развод в украинском шоу-бизнесе. Остапчук с Войченко долго ссорились по поводу двух общих детей, а позже Елена обвинила его в многочисленных изменах.

Относительно новой жены Владимира, Войченко в интервью Славе Демину рассказала, что не имеет с ней никаких отношений, они не знакомы и никаких плохих смс Войченко Горняк не писала. Зато Кристина не сдержалась и показала украинцам, что это абсолютная ложь. В своем Instagram в формате stories вторая жена Остапчука показала скрины их переписки.

"А говорила, что не писала и не обижала меня. Если я молчу, то это только потому, что понимаю положение... Это только маленькая частица той грязи, что летела в мою сторону, пока я не предупредила Елену, что это не моя война, а со мной лучше не вступать", - пишет Горняк.

Также Горняк прокомментировала и высказывания Елены о родителях Остапчука и заверила, что они не заслуживают таких слов и очень жаль такое слушать.

Ранее Politeka писала, что новая жена Остапчука не смолчала после интервью его бывшей: "Я предупредила Елену...".

Напомним, что новая жена Остапчука после скандала с его бывшей ответила на зло критикам: "Да, я классная".

A еще Politeka сообщала, что эксдружина Остапчука рассказала об изменах и сможет ли его простить: "больно, капец".