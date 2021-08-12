Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука показала незвичайний ритуал зборів у відпустку
Після свого скандального весілля з шоуменом Христина Гірник з простого нотаріуса сама перетворилася на знаменитість. Зараз дівчина активно веде сторінку в Instagram, пробуючи себе в якості блогера. Як пише Politeka.net, у своєму новому пості Христина показала, як збирається у відпустку.
"Перш, ніж відправитися у відпустку, його потрібно як слід відсвяткувати!", - написала Гірник.
Вона уточнила, що перед зборами валізи полюбляє випити келишок алкогольного напою, щоб процес проходив «швидше і веселіше».
"Ну що, відпустка почалася чудово", - додала дружина Остапчука.
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На фото вона показала, як сидить за столом на кухні з напоєм в руках. Ноги дівчина закинула на валізу. На ній яскрава помаранчева блузка з відкритими плечима, а також короткі джинсові шортики.
На пост дружини тут же відреагував сам Остапчук.
"Це підпал", - написав він.
Українці також прокоментували публікацію.
"Риба пила і ти пила", "перш ніж поїхати у відпустку треба на нього заробити", "не встигаю встежити за всіма вашими відпустками. Ви ж ніби тільки приїхали", "хто любить підбухувати тому по-моєму все одно, що пити хоч сьогодні, хоч просеко", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина Остапчука зняла чоловіка в несподіваному прикиді, кадри.
Як повідомляла Politeka, нова дружина Остапчука після скандалу з його колишньою відповіла на зло критикам.
Також Politeka писала, що ведучий "Співають всі" Остапчук знепритомнів, дружина опинилася поруч.