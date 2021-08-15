Український телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною Горняк провели вечір з поп-королем російської естради Філіпом Кіркоровим
Як пише Politeka.net, в Instagram Христина і Володимир опублікували масу фото і відео зі спільної вечері. На наступний день Христина вирішила розповісти, як опинилася за одним столом з артистом.
"Христина, як познайомилися з Кіркоровим?",- запитали у жінки шанувальники.
"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн. І ось вчора виявилося, що ми відпочиваємо один від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом! Дуже відкрита, весела людина. Насміялися. Я отримала масу компліментів. Тему політики і релігії я ніколи не обговорюю, хоча почула, що Україну він любить", - поділилася подробицями зіркової зустрічі Христина.
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Зазначимо, що Остапчуки зараз відпочивають у Греції. Там же проводить свою відпустку Кіркоров з дітьми.
Нагадаємо, що Христина Горняк здивувала незвичайним способом збору валіз у відпустку:"ви ж тільки приїхали".
А ще Politeka писала, що Остапчук з дружиною притиснулися до Кіркорова після вечері: кадри.
Також Politeka повідомляла, що Христина Горняк показала шанувальникам, які гидоти їй пише колишня дружина Остапчука:"і це тільки маленька частина".