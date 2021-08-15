Український телеведучий Володимир Остапчук показав кадри відпочинку з Філіпом Кіркоровим

Як передає Politeka.net, фото і відео шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На відпочинок до Греції Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною Горняк вирушили кілька днів тому. У соцмережах пара активно ділиться кадрами відпочинку в сонячній країні.

Цього разу телеведучий з'явився в компанії російського співака Філіпа Кіркорова.

Сім'ї вирушили на спільну вечерю, під час якої Бедросович намагався розібратися з електронним годинником.

"Смішно, скажи? Тато не зрозумів", - розсміявся Володимир разом з Аллою-Вікторією, донькою російського виконавця.

"Добре, що натискати?",- поцікавився Кіркоров, і на цьому сторіс обірвалася.

Трапеза закінчилася обіймами Остапчука та Горняк зі співаком.

"Спасибі Філіпу Кіркорову за цей теплий дружній вечір", - повідомив телеведучий у підписі до фото.

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