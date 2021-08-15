Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал кадры отдыха с Филиппом Киркоровым

Как передает Politeka.net, фото и видео шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram.

На отдых в Грецию Остапчук вместе со своей женой Кристиной Горняк отправились несколько дней назад. В соцсетях пара активно делится кадрами отдыха в солнечной стране.

На этот раз телеведущий появился в компании российского певца Филиппа Киркорова.

Семьи отправились на совместный ужин, во время которого Бедросович пытался разобраться с электронными часами.

"Смешно, скажи? Папа не понял", - рассмеялся Владимир вместе с Аллой-Викторией, дочкой российского исполнителя.

"Хорошо, что нажимать?", - поинтересовался Киркоров, и на этом сторис оборвалась.

Трапеза закончилась объятьями Остапчука и Горняк с певцом.

"Спасибо Филиппу Киркорову за этот теплый дружеский вечер", - сообщил телеведущий в подписи к фото.

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