Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал кадры отдыха с Филиппом Киркоровым
Как передает Politeka.net, фото и видео шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram.
На отдых в Грецию Остапчук вместе со своей женой Кристиной Горняк отправились несколько дней назад. В соцсетях пара активно делится кадрами отдыха в солнечной стране.
На этот раз телеведущий появился в компании российского певца Филиппа Киркорова.
Семьи отправились на совместный ужин, во время которого Бедросович пытался разобраться с электронными часами.
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"Смешно, скажи? Папа не понял", - рассмеялся Владимир вместе с Аллой-Викторией, дочкой российского исполнителя.
"Хорошо, что нажимать?", - поинтересовался Киркоров, и на этом сторис оборвалась.
Трапеза закончилась объятьями Остапчука и Горняк с певцом.
"Спасибо Филиппу Киркорову за этот теплый дружеский вечер", - сообщил телеведущий в подписи к фото.
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