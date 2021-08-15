Украинский телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк провели вечер с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Кристина и Владимир опубликовали массу фото и видео с совместного ужина. На следующий день Кристина решила рассказать, как оказалась за одним столом с артистом.

«Кристина, как познакомились с Киркоровым?», - спросили у женщины поклонники.

«С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн. И вот вчера оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе! Очень открытый, веселый человек. Насмеялись. Я получила массу комплиментов. Тему политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя услышала, что Украину он любит», - поделилась подробностями звездной встречи Кристина.

Отметим, что Остапчуки сейчас отдыхают в Греции. Там же проводит свой отпуск Киркоров с детьми.

Напомним, что Кристина Горняк удивила необычным способом сбора чемоданов в отпуск: "Вы ж только приехали".

А еще Politeka писала, что Остапчук с женой прижались к Киркорову после ужина: кадры.

Также Politeka сообщала, что Кристина Горняк показала поклонникам, какие гадости ей пишет бывшая жена Остапчука: "И это только маленькая часть".