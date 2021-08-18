Ведучий нового шоу "Співають всі" Володимир Остапчук зараз у відпустці, яку проводить разом з дружиною Христиною Горняк за кордоном

Так, 36-річна зірка телеекранів разом з коханою розслабляються на найбільшому грецькому острові Криті. Парочка активно ділиться в соцмережі тим, як проходить їхня відпустка.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Остапчук розповів про насичений день, який вони з дружиною провели на пляжі, передає Politeka.net.

Володимир позував у плавках, сидячи на пісочку. А ось Христина потрапила в кадр частково - її рука тягнулася до стаканчика, який тримав ведучий.

"Такий кайф сьогодні відчули на пляжі. Стрибали на хвилях, пили шампанське і дихали солоним повітрям", - підписав фото Остапчук, посміхаючись у всі 32.

У наступних "сторіз" шоумен зняв сплячу в ліжку дружину.

"Моя ❤️ спить. Так мило за нею спостерігати", - залишив він трепетний підпис.

Примітно, що парочка зіткнулася на відпочинку в Греції з ще однією зіркою - Філіпом Кіркоровим. Співак з Остапчуками сходив до ресторану, кадри застілля потрапили в Мережу.

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