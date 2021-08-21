Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко поделилась эффектными снимками отдыха в Греции

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Елены в Инстаграм.

Телеведущий Владимир Остапчук громко развелся со своей первой женой Еленой Войченко после почти 13 лет брака весной 2020 года. Вскоре после развода Владимир женился на Кристине Горняк.

Елена Войченко с детьми сейчас отдыхает в Греции, соответствующими кадрами она решила поделиться со своими фоллловерами.

«Vacation bliss» (Блаженство отпуска) – написал она.

На одном из фото Войченко позировала в красном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Также она показала кадр с сыном и дочкой - Эмилией (2013 г.р.) и Эваном-Александром (2018 г. р.).

«Вау», «Супер», «Куколка», «Ноги – огонь», «Ну что за красивая семья», «Какие вы классные», «Барби», - пишут в комментариях.

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