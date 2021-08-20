Переможниця одного з сезонів популярного шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про конфлікт із телеведучим Володимиром Остапчуком
Як пише Politeka.net, хореограф Ілона Гвоздьова була партнеркою Остапчука на шоу "Танці з зірками". Саме під час зйомок проєкту Остапчук оголосив про своє розлучення з першою дружиною Оленою Войченко.
Тоді роль розлучниці приписували Гвоздьовій, що зашкодило її репутації. У Ілони з чоловіком почалися сварки на цьому фоні.
За словами хореографа, вона навіть просила Володимира публічно спростувати ці чутки, але той відмовився.
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Так, у своєму Instagram Гвоздьова анонсувала масштабне інтерв’ю у якому розповіла про скандал з Остапчуком та інші подробиці особистого життя. Зірка опублікувала уривки, де звучать дуже цікаві репліки, тому можемо передбачити, що інтерв’ю буде сенсаційним.
"Я милого переконувала не бити морду Володі Остапчуку", - заінтригувала Гвоздьова.
"Ілончик, красава 💪🔥🔥🔥👏🙌😍", "Ілона, а є посилання на інтерв'ю?))) Дуже цікаво! а ви -велика молодець 👍🏽", " Ідеальні слова, а головне правдиві. "І не важливо, що вони там роблять ....", - пишуть у мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що змучена Ілона Гвоздьова розповіла про серйозні неприємності: "Пережити б сьогоднішню ніч...".
Нагадаємо, що Гвоздьова з "Танців з зірками" у весільній сукні довела Астаф’єву до сліз: "Ілоночка…".
A ще Politeka повідомлялa, що Гвоздьова, пішовши з "Танців з зірками", потрясла фігурою після других пологів: "Час підвести підсумки".