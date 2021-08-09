Відома хореограф Ілона Гвоздьова, яка раніше заявила, що більше не братиме участі в проекті "Танці з зірками", вразила запальним танцем
Як пише Politeka.net, кадрами хореограф поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
"Відмінного настрою всім і продуктивної неділі", - написала вона.
Ілона показала, як танцює пристрасний танець з партнером.
Кадри захопили шанувальників Гвоздьової.
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"Чарівні", "яка ж ви красива, Ілона", "які класні🔥", "Чудово", "Кайф", "Браво!", "Дуже красиво", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Гвоздьова брала участь у чотирьох сезонах "Танців з зірками", але тепер заявила, що більше не виходитиме на паркет у цьому шоу. Вона впевнена, що вже переросла цей рівень.
Хореограф зазначила, що для неї найлогічніша подальша участь в "Танцях з зірками" це тільки в якості судді.
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Також Politeka писала, що Гвоздьова зізналася, чому більше не вийде на паркет "Танців з зірками" і що з нею буде.