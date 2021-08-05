Известная танцовщица Илона Гвоздева, которая ранее заявила, что больше не будет участвовать в проекте "Танці з зірками", похвасталась своими достижениями

5 августа Илоне Гвоздевой исполнилось 33 года. На своей странице в Истаграм она рассказала, какими своими свершениями за минувший год гордится, а также показала восхитительные кадры в купальнике.

«Пришло время подвести итоги уходящего года. Хочу сказать спасибо себе за то, что смогла:

1. Дать жизнь своему сыну и стала его мамой

2. Смогла вернуть своё тело в форму

3. Научилась понимать кто друг, кто враг

4. Стать мудрее и терпеливее

5. Ценить свой труд и не распыляться на все и всех

6. Воплотить свою заветную мечту в реальность и не одну

7. Полюбить все свои изъяны и посмотреть на себя по-новому

8. Говорить «нет» и не жалеть об этом

9. Найти в себе силы пережить пандемию и ее последствия

10. Написать этот пост и ничего не ожидать в ответ», - написала хореограф.

Поклонники в комментариях поздравляют Илону Гвоздеву с Днем Рождения. Отметим, среди поздравителей есть и победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский.

Напомним, Гвоздева принимала участие в четырех сезонах "Танців з зірками", но теперь заявила, что больше не будет выходить на паркет в этом шоу. Она уверена, что уже переросла этот уровень.

Хореограф отметила, что для нее самое логичное дальнейшее участие в "Танцях з зірками" это только в качестве судьи.

Напомним, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" распахнула пиджак и показала, как получает наслаждение.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" устроила соревнование с Джамалой на "Мастер Шеф": "Разорвали команду..."

Также Politeka писала, что Гвоздева честно ответила, почему больше не выйдет на паркет "Танців з зірками" и что с ней будет.