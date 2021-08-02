Танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала свое владение телом

Как пишет Politeka.net, Илина является популярной украинской танцовщицей. Гвоздева активно ведет социальные сети, где делится с фанатами своим творчеством.

Красотка на новом видео показалась в стильном пиджак и штанах, а образ дополнила белым топом. Илона пустилась в пляс, распахнув пиджак. Девушка эффектно двигалась телом, получая удовольствие от танца.

"Понедельник-бездельник. Лето пролетает так быстро,что нужно успеть насладиться всеми его красками. Какие планы на этот месяц", - написала Илона.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Танцевать также зажигательно", "Отдыхать, танцевать, кайфовать. Ну и меньше работать", "Вы такая красивая. План только один, буду кушать и наслаждаться арбузами", "Создавать осеннюю коллекцию".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" устроила соревнование с Джамалой на "Мастер Шеф"

А еще Politeka писала, что бросившая "Танці з зірками" Илона Гвоздева объявилась на Мастер Шеф

Также Politeka сообщала, что Гвоздева честно ответила, почему больше не выйдет на паркет "Танців з зірками" и что с ней будет



