Танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала свое владение телом
Как пишет Politeka.net, Илина является популярной украинской танцовщицей. Гвоздева активно ведет социальные сети, где делится с фанатами своим творчеством.
Красотка на новом видео показалась в стильном пиджак и штанах, а образ дополнила белым топом. Илона пустилась в пляс, распахнув пиджак. Девушка эффектно двигалась телом, получая удовольствие от танца.
"Понедельник-бездельник. Лето пролетает так быстро,что нужно успеть насладиться всеми его красками. Какие планы на этот месяц", - написала Илона.
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Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:
"Танцевать также зажигательно", "Отдыхать, танцевать, кайфовать. Ну и меньше работать", "Вы такая красивая. План только один, буду кушать и наслаждаться арбузами", "Создавать осеннюю коллекцию".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" устроила соревнование с Джамалой на "Мастер Шеф"
А еще Politeka писала, что бросившая "Танці з зірками" Илона Гвоздева объявилась на Мастер Шеф
Также Politeka сообщала, что Гвоздева честно ответила, почему больше не выйдет на паркет "Танців з зірками" и что с ней будет