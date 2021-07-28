Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, что произошло
Танцовщица принимала участие в нескольких сезонах популярного проекта, но теперь заявила, что больше не будет выходить на паркет, передает Politeka.net.
Об этом Гвоздева сообщила в своих сторис в Инстаграм.
Так, хореограф отметила, что для нее самое логичное дальнейшее участие в "Танцях з зірками" это только в качестве судьи.
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Илона назвала шесть факторов, которые повлияли на ее решение покинуть шоу.
"1. Подбор звездного состава;
2. Обновление состава участников;
3. Мои внутренние убеждения;
4. Опыт и потенциал;
5. Желание роста и развитие;
6. Смена креативного продюсера", - написала Гвоздева.
В дальнейшем артистка планирует реализовывать себя в других проектах и сферах. Возможно, даже хотела бы стать главным хореографом шоу.
Пользователи сети выразили свое сожаление, что Илоны больше не будет на "Танцях".
"Так жаль, что Вас не будет в этом сезоне. Вы были сердцем и украшением этого проекта", - написал один из поклонников, а Гвоздева его поблагодарила.
При этом красотка опубликовала один из кадров, интригующе подписав его:
"Проект, который перевернул мое сознание и мотивировал идти дальше... Скоро".
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Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками"
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