Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что для нее значит идеальная работа
Как передает Politeka.net, новым постом хореограф поделилась на своей страничке в Instagram.
Впервые Гвоздева вышла на паркет главного танцевального шоу страны еще в далеком 2011 году.
С тех пор она является неименной участнице проекта, а в позапрошлом сезоне одержала в нем победу с юмористом Игорем Ласточкиным.
В прошлом сезоне Илона не побоялась выйти на паркет на последних сроках беременности, хоть и ранее получила изрядную порцию критику в свою сторону.
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По словам Гвоздевой, любимая работа - это когда получаешь удовольствие от процесса и все вокруг вдохновляет.
Также максимальное удовольствие хореограф получает, когда понимает, что годы обучения не прошли зря и заслуженно на своём месте.
По словам хореографа, проработав 12 часов, усталость не должна даже чувствоваться, если ваша работа идеальна.
"Когда рабочий процесс может наполнять тебя и заряжать энергией на весь день. Когда тебя окружают люди с которыми ты растёшь и которые тебя мотивируют быть лучше. Когда тебя ценят и уважают твоё мнение", - поделилась танцовщица.
Поклонники в комментариях под постом были солидарны со своей любимицей.
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