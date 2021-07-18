Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что для нее значит идеальная работа

Как передает Politeka.net, новым постом хореограф поделилась на своей страничке в Instagram.

Впервые Гвоздева вышла на паркет главного танцевального шоу страны еще в далеком 2011 году.

С тех пор она является неименной участнице проекта, а в позапрошлом сезоне одержала в нем победу с юмористом Игорем Ласточкиным.

В прошлом сезоне Илона не побоялась выйти на паркет на последних сроках беременности, хоть и ранее получила изрядную порцию критику в свою сторону.

По словам Гвоздевой, любимая работа - это когда получаешь удовольствие от процесса и все вокруг вдохновляет.



Также максимальное удовольствие хореограф получает, когда понимает, что годы обучения не прошли зря и заслуженно на своём месте.

По словам хореографа, проработав 12 часов, усталость не должна даже чувствоваться, если ваша работа идеальна.

"Когда рабочий процесс может наполнять тебя и заряжать энергией на весь день. Когда тебя окружают люди с которыми ты растёшь и которые тебя мотивируют быть лучше. Когда тебя ценят и уважают твоё мнение", - поделилась танцовщица.

Поклонники в комментариях под постом были солидарны со своей любимицей.

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