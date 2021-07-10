Хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", дала волю фантазии на новых фото

Как пишет Politeka.net, кадрами соблазнительной фотосессии она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Илона Гвоздева стала все чаще появляться на украинском телевиденье и заряжать поклонников позитивом в социальных сетях.

Совсем недавно хореограф стала участницей новой фотосессии.

Она позировала в длинном платье с открытыми плечами розового цвета. Изюминкой представленного образа стали высокие разрезы до бедра.

Также на ней были туфли на высоком каблуке цвета розового металлика.

Макияж Илоны был сделан с акцентом на глаза, на губах играла трендовая нюдовая помада, волосы распущены.

Илона взбудоражила фантазию подписчиков, предлагая им прокомментировать достаточной откровенные фото.

«Не знаю, как подписать эти фото, поэтому решила дать волю вашей фантазии….», - написала она.

Поклонники стали наперебой писать свои ассоциации.

"Богемная",

" Это слишком красиво 😍",

"Мисс нежность",

"Фея", - пишут в сети.

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