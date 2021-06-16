Танцовщица Илона Гвоздева показала милое видео со своим партнером по бальным танцам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети видео красивого танца, который исполнила своими партнером по бальным танцам Дмитрием Варанкиным. К слову, именно этого хореографа Илона "сватает" на очередной сезон "Танців з зірками".

В ролике Илону и Дмитрия можно увидеть в танцевальной школе Гвоздевой, пара исполняет красивый танец под интересную мелодию. Перед камерой танцовщица появилась в стильном красном платье оригинального фасона и танцевальных босоножках. Ее волосы собраны в тугой хвост, а на лице легкий макияж. Она пластично двигается под музыку, впрочем, как и ее партнер.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "От всей души желаю своему партнеру @dima_varan в этом году стать участником @tanci1plus1. Считаю его талантливым танцовщиком, хореографом, замечательным партнером, опытным артистом! Танцевать с тобой – это кайф, надеюсь увидеть тебя на сцене нового сезона. Желаю удачи". Пользователи в восторге от этого видео, танец Илоны и Дмитрия засыпают комплиментами в комментариях, многие фанаты отметили, что тоже хотят увидеть Варанкина на сцене главного танцевального шоу страны.

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