Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников нежными кадрами с мужем и детьми

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась нежными черно-белыми фотографиями, на которых запечатлена со своими родными. Эти снимки она приурочила к празднику – Дню семьи, который отмечают во многих странах 15 мая.

На нескольких новых фото Илона исполняет перед мужем чувственный танец, а он в это время любуется ею, держа на руках маленького сына. На еще нескольких снимках в другой локации они с мужем и детьми красиво позируют фотографу, обнимаясь и прижимая к себе детей. На последнем фото в этой подборке Гвоздева показала еще и родителей на совместном фото всего семейства. К сожалению, папа хореографа уже умер, но на снимке он мило улыбается в камеру.

В подписи к публикации Илона трепетно поздравила своих поклонников с Днем семьи. "С Днём семьи поздравляю всех, всех, всех. Дорогие мои, любите, будьте любимы, женитесь, выходите замуж, рожайте детей, живите в кайф и будьте всегда примером для подражания, мотивируйте себя и окружающих быть лучшей версией себя... Излучайте добро, свет и улыбайтесь всегда в ответ. Люблю, ценю и дорожу мои родные", - написала Гвоздева.

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