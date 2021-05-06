Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников фото мамы в преддверии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева несколько месяцев назад родила второго ребенка - сыночка. После беременности танцовщица быстро вернулась в идеальную форму и теперь частенько радует фанатов яркими кадрами из своей жизни, публикуя их в соцсети Instagram. А в этот раз звезда, в преддверии праздника, решила показать поклонникам свою красотку-маму.

Илона выложила три снимка – на первом она с букетом, который собралась подарить маме, а на втором мама с этими же цветами, и на третьем хореограф с мамой и новорожденным сыном. На фото танцовщица появилась на улице, она позирует в теплой бежевой кофточке с букетом розовых роз в руках. Мама Гвоздевой запечатлена в доме, она мило улыбается, получив от дочери цветы.

В подписи к публикации Илона написала: "Скоро приближается важный праздник – День матери, который будут отмечать 9 мая! К сожалению, в этот день меня не будет в стране и лично я не смогу поздравить свою Мамулю, поэтому решила сделать это заранее! Только став самой мамой я начала понимать, как это сложно и прекрасно. Наконец-то теперь я поняла любимое выражение моей мамы: «Вот появятся у тебя свои дети и ты все прочувствуешь и поймёшь!»".

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