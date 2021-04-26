Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников откровенными признаниями о материнстве

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева пол года назад родила второго ребенка. После вторых родов звезда быстро пришла в форму и теперь частенько радует фанатов яркими кадрами из своей жизни, публикуя их в соцсети Instagram. Так, в этот раз красотка показала трепетные снимки из новой фотосессии со своим малышом.

На черно-белых новых снимках Илона запечатлена сидя на спинке дивана, она держит на руках малыша и заодно демонстрирует отличную растяжку. Перед камерой хореограф появилась в широких черных брюках и темной блузке, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. на одном из снимков Гвоздева мило улыбается, а на втором более серьезная и харизматичная.

В подписи к публикации танцовщица написала: "Смотрю эти две фотографии и невольно хочется улыбаться от того что на первом фото вся такая сильная, женщина, мама, защитница и все такое, а на втором фото ещё решила включить харизму и женщину-кошку. Кстати вам какое нравится больше 1 или 2 фото?". Пользователи тут же принялись обсуждать новые снимки Илоны, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации.

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