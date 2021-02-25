Известный хореограф Илона Гвоздева, бывшая участница "Танцев со звездами", поделилась откровением

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу танцовщицы в соцсети.

Илона Гвоздева опубликовала фото, на котором запечатлена с мужем Иваном Хомячуком и сыном, которому недавно исполнилось четыре месяца. Снимок сделан в момент. Когда она кормит малыша грудью. Гвоздева при этом смотрит на мужа и улыбается.

Хореограф рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.

«Февраль оказался для нас очень болезненным, надеюсь, что весна принесёт солнце, здоровье и улыбку моих детей... Когда эти карапузы болеют хочется все отдать за их здоровье. До весны осталось 3 дня. Ещё я никогда так сильно ее не ждала», - написала Гвоздева.

Фолловеры постарались поддержать Илону.

«Пусть не болеют детки», «Не болейте, выздоравливайте», «Прекрасное фото», - пишут в комментариях.

Напомним, Илона Гвоздева стала мамой во второй раз 11 октября. Сын танцовщицы появился на свет с весом 3040 г и ростом 52 см. Родители дали малышу имя Доминик.

Также пара растит дочку Валерию, которую в семье зовут Рией.

Илона Гвоздева и Иван Хомячук вместе уже более 11 лет.

Напомним, Гвоздева из Танцев со звездами в "невидимом" боди поразила гибкостью и откровениями о личной.

А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танцев со звездами" задрала кофту и показала живот через три месяца после родов.

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танцев со звездами" ошеломила редким фото с мамой и маленьким сыном.