Украинский хореограф и экс-участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о себе много личного

В социальной сети Илона привыкла рассказывать о своей жизни честно и без лишних прикрас. На своей странице в Инстаграм в этот раз артистка рассказала небольшой автобиографический экскурс и приоткрыла завесу тайны личной жизни.

Под фото, на котором она сама демонстрирует безупречный плоский живот, Молодая мама рассказала, что дома ее называют «Львица, рождённая в год Дракона». Профессиональная танцовщица, педагог, хореограф-постановщик, основатель и руководитель Студии танца часто проводит мастер классы, а также является членом жюри всеукраинских и международных конкурсов.

«Сколько себя помню, пытаюсь найти гармонию между Работой-Личной жизнью-Материнством. Пока ее не нашла😂🤦🏽‍♀️, но в целом процесс поиска всегда интересен и непредсказуем. Секрет моего успеха прост, вышла замуж по любви и живу в браке вот уже 11лет, родила двоих детей в любви и по собственному желанию, любимое хобби сделала любимой и успешной работой и стараюсь жить честно, позитивно и благодарю Бога за всё что имею. Есть огромные планы на будущее, люблю планировать свою жизнь, делиться своим творческим и жизненным опытом,заряжать всех и все вокруг позитивом!», - написала Илона.

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«Знаю Илону с Танцев со звёздами, впервые слышу о псевдониме 😉; 🌹Вы мотивируете, вдохновляете, восхищаете👏; Зажигалочка такая . Вдохновляете, заряжаете позитивом . Всегда хочется этим качествам учится . Всех благ вам на жизненно пути !!!😊😊».

Ранее Илона Гвоздева показала, как проводит Рождество в кругу семьи. На своей странице в соцсети "Инстаграм" танцовщица рассказала о любимых праздничных традициях и счастливых воспоминаниях из детства, а также разместила серию рождественских фото.

На одном из снимков Илона Гвоздева запечатлена в красной бархатной пижаме, обнимаясь с мамой под вязанным пледом на фоне елки.

Вероятно, родственница нанесла визит с самого утра. На другом снимке бабушка взяла маленького внука на руки возле той же елки, а Илона уже успела переодеться и нежно прижалась к ней сзади. На последнем кадре Гвоздева обняла своего мужа и приложилась к нему лбом, пока их старшая дочь сидит рядом за украшенным столом.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях

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