Известный хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева поразила откровениями

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, Илона Гвоздева предстала после родов перед поклонниками в узком платье, делающее акцент на стройной фигуре, и решила помочь украинским мужчинам с подарками на Новый год.

"Мой супруг никогда не понимал намеки,случайно открытый журнал на нужной странице,фото пересланное на Viber со словами мол «красиво да» и так далее можно продолжать бесконечно. Конечно я его за это не виню, ведь мы с разных планет,откуда ему знать то,что у меня в голове и что именно я хочу от него. Поэтому считаю своим долгом помочь всем вам,дорогие наши мужчины и просто в «лоб» дать несколько полезных идей для подарка", - написала хореограф в микроблоге и озвучила целый перечень возможных подарков для женщин на Новый год.

Также участница "Танців з зірками" предложила подписчицам в комментариях "накидать" свои варианты подарков, чтобы мужчины не расстерялись перед Новым годом. Более того, Гвоздева перечислила, что ни в коем случае нельзя дарить любимым.

"Вау", "Молодчинка, очень крутые идеи", "А что вообще существуют мужчины, которые понимают намёки? Им нужно конкретно говорить, что хочется или необходимо", "Ой, ну все взрослые люди. Я за то, чтобы каждый озвучивал, чего его душенька желает. При чем лучше с указанием всех параметров и в идеале места, где можно купить", "Красотка", "Красивая как всегда", "Какая шикарная", "Как теперь незаметно показать ему этот пост, чтобы понял намек", "Бомба", - написали девушки под публикацией.

Ранее Илона Гвоздева опубликовала трогательные снимки с мужем Иваном в честь его дня рождения.

Пара состоит в отношениях уже 11 лет и у них есть дочь Валерия и сын Доминик.

На снимках звездные супруги показали настоящую любовь: влюбленные обнимались и целовались в самой разной обстановке.

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