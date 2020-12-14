Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева откровенно высказалась по поводу детей

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка последовала примеру многих звезд и затеяла игру с поклонниками. Фаны задавали ей вопросы, а она отвечала, сопровождая ответы фотографиями.

«Хочешь еще детей?», - спросил один из поклонников.

Гвоздева опубликовала фото с дочкой Валерией и новорожденным сыном Домиником.

«Думаю хватит уже», - подписала фото 32-летняя Гвоздева.

Как известно, харизматичная Илона Гвоздева стала первой беременной участницей «Танців з зірками». Она приняла участие в последнем сезоне шоу, встав в пару с телеведущим и комиком Дмитрием Танковичем. Правда, пара продержалась в шоу всего два эфира, но этого хватило, чтобы привлечь внимание к проекту. Напомним, что ранее Илона выступала в шоу в паре с Владимиром Остапчуком и Игорем Ласточкиным.

Ранее мы писали, что Илона Гвоздева ошарашила публику, опубликовав снимки, на которых она предстала с лишним весом. На фото артистка сильно потолстела, а ее лицо и формы округлились и увеличились раза в два. Илона отметила, что была бы такой толстой, если бы не занималась танцами и спортом.

Напомним, что Гвоздева показала статного мужа, оценила даже Кухар: "Он красавчик у тебя!".

Как сообщала Politeka, муж Гвоздевой рискнул жизнью ради любимой, толпа охнула: "Вылазь оттуда бегом!".

Также Politeka писала, что беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал: "Два дня очень...".