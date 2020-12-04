Хореограф та переможниця проекту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова терміново звернулася до своїх шанувальників через біду зі здоров'ям
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.
"Ілона Гвоздьова діагностували пневмонію. Танцівниця, у якої підтвердили COVID-19, повідомила - погіршилося самопочуття і підскочила температура. Чоловік зірки також підхопив хворобу. Втім, найбільше вони переживають за дітей. Мовляв, одномісячний Домінік не хоче їсти погано спить", - йдеться в повідомленні.
Водночас Гвоздьова розповіла, що кілька днів її син був досить неспокійним.
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"Нерви трохи здають. Малюк теж захворів. Два дні дуже неспокійний, від грудей відмовляється, спить погано", - розповіла вона.
Як ми розповідали до цього, 32-річна хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова викликала ажіотаж просоченими любов'ю фото з чоловіком
Зірка опублікувала знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком - пара вже 11 років разом і виховує двох дітей. На фото Ілона і її благовірний продемонстрували ніжності, обійми й поцілунки.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова крупно пошкодувала про свої слова про Полякової:"мене мама по-іншому виховувала".
А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова приголомшила кадрами з палати відразу після народження сина: «встигла...».
Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова з дитиною на руках зважилася на одкровення: «все перевернулося з ніг на голову».