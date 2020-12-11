Краще так не робити

Зірка проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала небезпечну витівку чоловіка

Як передає Politeka.net, 32-річна хореограф і танцівниця опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, яким приголомшила публіку (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Ілона вийшла на прогулянку з чоловіком Іваном Хомячуком і донькою (за кадром сміялася їх п'ятирічна дочка Валерія) на замерзлу річку. Чоловік не придумав нічого кращого, як підняти Гвоздьовій настрій після хвороби (в неї був китайським вірусом), написавши її ім'я на льоду.

Чоловік вийшов на річку і, залишаючи сліди на паморозі, довів справу все ж до кінця.

"Зая, спасибі! Головне, щоб ти не провалився в кінці!",- кричала йому услід Ілона.

У якийсь момент дівчина не на жарт запереживала.

"О, господи, як воно хрумтить все, і тріщить! Вилазь звідти бігом! Вже не потрібна мені твоя любов, така...", - силкувалася надати своєму голосу загрозливих ноток Гвоздьова.

Але, в підсумку, всі залишилися живі й здорові, а зірка "Танців з зірками" отримала такий незвичайний романтичний подарунок від коханого.

"Любов це - малювати її ім'я на тонкому льоду🙏", - підписала кадри Гвоздьова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Я мабуть не романтична чи то вже роки так впливають)) але якщо мій чоловік вийшов на тонкий лід малювати моє ім'я, то я мабуть тією палицею стукнула по голові і погнала додому)))"

"Як мило за Вами спостерігати!💗 😍❤️"

"любов - це не ризикувати своїм життям через дурість... тонкий лід😮"

"Прекрасно, коли чоловік - романтик!🌷💖"

"Молодець який! Ось це чоловік 👍"

"я переживала💞"

"Любов, як вона є!😊😍"



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