Хореограф из проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева точно знает, как оставаться стройной в любой ситуации: будь-то рождение ребенка или просто новогоднее застолье
Как передает Politeka.net, 32-летняя танцовщица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала за праздничным столом, "вооружившись" вилкой и ножом.
Илона в белом свитере с ажурными вставками и отделкой из перьев на рукавах с улыбкой приготовилась отведать аппетитное блюдо, стоявшее перед ней. Также рядом стоял бокал с игристым.
Гвоздева в подписи дала несколько дельных советов украинкам, сейчас актуальных как никогда, учитывая праздничные застолья.
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"Как не набрать лишних кг за новогодние праздники? Думаю этот вопрос задаёт себе каждая женщина. Как есть любимую еду и не увидеть на весах «+»🤦🏽♀️. Кушайте все, что ваша душа пожелает, но после помните, не лежать, а двигаться!", - отметила Илона.
Так, хореограф посоветовала:
"1. Старайтесь играть в активные игры с детками своими
2. Гуляйте на свежем воздухе ежедневно
3. Устраивайте дискотеку дома
4. Под музыку весело убирайте, мойте полы, пылесосьте и натирайте стекла. И помните, все делайте с любовью и в кайф - иначе результата не будет❣️🙌"
Пользователи поддержали Илону в комментариях, добавив также от себя пользу пребывания на свежем воздухе:
"Все очень просто! Меньше кушать:)) больше свежего воздуха 😉"
"Илон, у меня любимых блюд много))), лучшее из них я не назову)), а то кажешь: "Пошляк"))), ты забыла добавить в список тренировку на воздухе)"
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