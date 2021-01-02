Хореограф из проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева точно знает, как оставаться стройной в любой ситуации: будь-то рождение ребенка или просто новогоднее застолье

Как передает Politeka.net, 32-летняя танцовщица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала за праздничным столом, "вооружившись" вилкой и ножом.

Илона в белом свитере с ажурными вставками и отделкой из перьев на рукавах с улыбкой приготовилась отведать аппетитное блюдо, стоявшее перед ней. Также рядом стоял бокал с игристым.

Гвоздева в подписи дала несколько дельных советов украинкам, сейчас актуальных как никогда, учитывая праздничные застолья.

"Как не набрать лишних кг за новогодние праздники? Думаю этот вопрос задаёт себе каждая женщина. Как есть любимую еду и не увидеть на весах «+»🤦🏽‍♀️. Кушайте все, что ваша душа пожелает, но после помните, не лежать, а двигаться!", - отметила Илона.

Так, хореограф посоветовала:

"1. Старайтесь играть в активные игры с детками своими

2. Гуляйте на свежем воздухе ежедневно

3. Устраивайте дискотеку дома

4. Под музыку весело убирайте, мойте полы, пылесосьте и натирайте стекла. И помните, все делайте с любовью и в кайф - иначе результата не будет❣️🙌"

Пользователи поддержали Илону в комментариях, добавив также от себя пользу пребывания на свежем воздухе:

"Все очень просто! Меньше кушать:)) больше свежего воздуха 😉"

"Илон, у меня любимых блюд много))), лучшее из них я не назову)), а то кажешь: "Пошляк"))), ты забыла добавить в список тренировку на воздухе)"

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