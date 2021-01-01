Звезда шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева подняла настроение энергичными танцами после празднования Нового года

Как передает Politeka.net, танцовщица разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" жаркое видео со своими развлечениями 1 января (чтобы посмотреть, скрольте вниз). Она нарядилась в белый шерстяной свитер с вышитыми пингвинами и просторные пижамные штаны, вероятно в таком виде она и отмечала праздник.

Илона Гвоздева босиком пришла к елке и принялась танцевать, демонстрируя весьма пикантные движения бедрами. Во время пляски свитер то и дело задирался, обнажая стройную фигуру знаменитости. Напоследок красотка послала зрителям воздушный поцелуй и вышла из кадра.

"Всем доброе утро. Какое оно у вас 1.01.21? У нас просто замечательное - отметили в кругу семьи, с вкуснейшей уткой, спала всего пару часов (двое детей🤪🤦🏽‍♀️), да ещё и муж пригласил на дискотеку «на кухню» и под свет гирлянды танцевали и мечтали о прекрасном светлом будущем", - поделилась она подробностями личной жизни в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях ответили на вопрос Илоны и поделились своими впечатлениями от ее праздничного танца:

"Утро прекрасное как и вы"; "У меня как обычный день) )), Илон, лучше бы танец в красном белье и колпаке ))), как сфоткались много девушек )))"; "Супер ! 👌".

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