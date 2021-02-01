Украинский хореограф и экс-участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась очень личным признанием

Танцовщица довольно откровенно рассказывает о своей жизни в соцсети. На этот раз она назвала ключевые события и свои решения, которые сыграли ключевую роль, передает Politeka.net.

Откровение она сопроводила впечатляющими фото, на которых запечатлена в телесного цвета купальнике для танцев. Из-за такого цвета одежда кажется практически невидимой. Гвоздева принимала различные позы, демонстрируя пластичность и грациозность.

«Из личного опыта хочу рассказать вам, где бы я была сейчас, если бы...

1. Что если бы в Днепропетровске в школе к нам не зашли ребята из профориентации КНУКИЙ

2. Что, если бы в 20лет я не рискнула и не переехала в Киев на ПМЖ

3. Что, если бы я не пошла на кастинг «Танцуют Все-2» поддержать подругу

4. Что если бы я не села в метро на станции «Лесная»

5. Что если бы не погиб мой папа», - решила поразмышлять хореограф.

Гвоздева пришла к выводу, что если бы не все эти события, то ее жизнь была бы совершенно другой.

«…сейчас я жила бы в Днепропетровске, скорее всего была бы дипломатом и работала бы на чьей-то фирме, не вышла бы замуж и не имела бы таких замечательных детей и не пыталась стать лучшей дочерью для своего отца, которой он мог бы гордиться», - рассказала она.

Гвоздева отметила, что временами ей было очень тяжело, но благодаря своим решениям и усилиям она добилась той жизни, которой хотела, и сейчас ни о чем не жалеет.

«Итак, анализируя результат могу сказать что я счастлива и довольна собой, ведь у меня есть: любимый муж, двое прекрасных детей; любимая работа (студия моя, тв проекты, преподавание в КНУКИЙ, мастер-классы, фестивали и мн. др); жилье, машина, деньги, статус; и вы, мои дорогие подписчики, которые мотивируете меня всегда идти вперёд. У меня есть все. Стоит только захотеть и поверить в себя», - подчеркнула Илона.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях

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