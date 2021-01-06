Украинский хореограф и экс-участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала, как проводит Рождество в кругу семьи

Знаменитость недавно родила второго ребенка, поэтому хлопот у нее прибавилось, однако справиться со всеми домашними делами ей помогает мама, пишет Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" танцовщица рассказала о любимых праздничных традициях и счастливых воспоминаниях из детства, а также разместила серию рождественских фото.

На одном из снимков Илона Гвоздева запечатлена в красной бархатной пижаме, обнимаясь с мамой под вязанным пледом на фоне елки. Вероятно, родственница нанесла визит с самого утра. На другом снимке бабушка взяла маленького внука на руки возле той же елки, а Илона уже успела переодеться и нежно прижалась к ней сзади. На последнем кадре Гвоздева обняла своего мужа и приложилась к нему лбом, пока их старшая дочь сидит рядом за украшенным столом.

"С Рождеством Христовым! Помню, была ребёнком, то больше ждала не Нового года, а Рождества, ведь вечером накануне свят вечера можно колядовать, петь песни, заходить ко всем в гости и собирать конфетки и денюжки ☝️🙏 Сегодня эту традицию в нашей семье уже так не соблюдают, да и не походишь особо по Киеву с колядками, но готовить на стол традиционные блюда все таки будем. Сегодня на столе у нас обязательно будет кутя, узвар, блинчики и много других вкусняшек. А какие у вас традиции в этот вечер? И что будете готовить?", - поинтересовалась звезда в посте.

Пользователи соцсети не упустили возможность поздравить Илону и оставить в комментариях приятные пожелания:

"Красавицы 😍😍. С праздником вас, мои дорогие 🎄❤️"; "С Рождеством 🎄 Крепкого здоровья вам, Илона, и вашей хорошей семье 🎄✨"; "Счастливого вам Рождества, и веселых праздников! Вы прекрасная семья"; "Смотрю на вашу семью и глаза радуются . Вы такие красивые. Дай Бог вам всем крепкого здоровья ❤️".

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