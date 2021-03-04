Известный хореограф Илона Гвоздева, бывшая участница "Танцев со звездами", показала себя в провокационной позе

На фото Илина показалась в боди телесного цвета. Красотка стояла на одеяле, расставив ножки и выгнувшись, чтобы показать роскошную фигуру. Волосы у красотки остались распущенными, Гвоздева собрала их назад. Хореограф потянулась ручкой вверх, демонстрируя всю свою грациозность, благодаря чему кадр вышел довольно интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В душе весна, в кадре застывшая поза, в теле немного лишних кг. Возможно я ещё не вернулась в свою идеальную форму, но то, что вижу на этой картинке меня вполне радует.

После 30-ти я поняла для себя одну важную вещь, что нужно любить и принимать себя в разных формах и состояниях. Возможно сегодня я не идеальна для заглавных страниц журнала, но зато я идеальна для себя и своего супруга!

Нет ретуши и фотошопа", - написала Илона.

"Илоночка а вес какой у вас сейчас? Если не секрет конечно (у вас прекрасно, все подкачанно, и вы ж кормите)", - спросил один фанат.

Гвоздева не стала молчать и ответила: 60 кг сейчас. А хочу вернуть 55".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Теперь это тоже мой девиз", "Очень круто выглядите! Очень красивые формы!!!", "Выглядишь прекрасно".

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