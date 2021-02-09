Известный хореограф Илона Гвоздева, экс-участница "Танців з зірками", взбудоражила слишком смелым образом

На фото Илона позировала в прозрачном платье, под которым можно увидеть боди телесного цвета. Звезда подняла наряд вверх, а одну ножку загнула, хвастаясь безупречной фигурой на столе. Гвоздеву совсем не смущал ее наряд, поэтому снимок получился довольно провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальных сетях.

"Понедельник- день тяжелый, обычно слышу подобную фразу от других.

Лично для меня понедельник такой же как и остальные 6 дней в неделе, но, именно в понедельник я привыкла строить планы на всю неделю,выстраивать приоритеты и расписывать ежедневные задания и анализировать свой аккаунт

Поэтому сегодня хочу провести Интерактив на своей странице и спросить "как вам мой визуал?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Очень талантливая и харизматичная. А ваш профиль очень интересный и искренний, что очень важно".

Мы писали, что украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева раскрыла правду о своем супруге.

Илона Гвоздева рассказала, что будущему мужу, Ивану Хомячуку, пришлось трижды просить ее руки у отца. По словам звезды, папа с недоверием относился к будущему зятю. Лишь на третий раз родственник Илоны ответил положительно.

Напомним, гвоздева из Танців з зірками в "невидимом" боди поразила гибкостью и откровениями о личном

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