Известный хореограф Илона Гвоздева, экс-участница "Танців з зірками", всколыхнула общественность откровениями о материнстве

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальных сетях.

«Говорят, беременность украшает женщину, а наличие детей делает ее мудрее, женственнее и магическим образом меняет выражение ее лица, делая ее взгляд более глубоким и осознанным. Согласны ли вы со мной? И что сейчас вы видите в моих глазах?», - написала хореограф.

Гвоздева показала стильные черно-белые фотографии, на которых запечатлена с маленьким сыном Домиником. Танцовщица позировала в пиджаке на голое тело, а ребенок был совсем без одежды.

Отметим, тема, которую затронула экс-участница "Танців з зірками", вызвала бурную реакцию Сети. Мнения по этому поводу разделились. Фолловеры Гвоздевой пишут, что видят в ее глазах усталось и желание поспать, но несмотря на это она выглядит счастливой.

«Фото очень красивое! Вы ❤️❤️❤️ очень приятная девушка, малыш красавчик! Голышом ему ещё комфортнее! Уверенна! (Я сама мама и знаю это точно) Короче! Быть мамой - это однозначно чудо! Счастье и т.п. Да... хоть это и непросто», «Илона, Вы прекрасны, даже с уставшими глазами, у Вас взгляд счастливой, любимой и любящей женщины, детки очень быстро растут, ловите каждый момент», «Беременность меняет женщину безусловно, делает сильнее, смотрит на жизнь по другому. Дом 🏡 с ребенком наполняется счастьем, яркими красками», - пишут в комментариях.

Но не все согласились, что материнство обязательно приносит счастье.

«Думаю, глаза из пылающих жизнью и энергией меняются на усталый, задолбанный, невыспавшийся, тяжелый взгляд, вот и вся мудрость обрекающих себя на это», «Беременна сейчас и изменения мне не особо нравятся, особенно на лице. Украшает наверное счастье, а не беременность. А если беременность не самая счастливая, то вряд ли», - пишут под постом Гвоздевой.

А комуто-то сам снимок показался слишком откровенным.

"Дура-дура сама полуголая и дитя голюсенькое. Как тебе сердце не дрогнуло такое фото выставить, маленький ангелочек и голюсинький. В наше время ты кого-то удивишь голыми висячими сиськами..." - написали в комментариях.

Гвоздева не стерпела и ответила: "В наше время до сих пор удивляюсь подобным «бабам» вроде Вас".

Напомним, на семью победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой обрушились болезни, пострадали дети: "Хочется все отдать..."

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