Известный хореограф Илона Гвоздева, бывшая участница "Танцев со звездами", показала трогательное семейное фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу танцовщицы в соцсети.

Так, в аккаунте Гвоздевой появилось фото женщины с мужем и двумя детьми.

На новой фотографии Илона с мужем одеты в черные гольфы. Женщина держит на руках маленького сына, а старшая дочь залезла папе на плечо.

"Сегодня нашему Доминику 4 месяца! Обожаю первый год малышариков своих, можно День варенья гулять каждый месяц!" - написала она.

Также хореограф похвасталась достижениями младшего сына. В частности, за свои 4 месяца жизни он научился "агукать", кричать и разговаривать на "только для него понятном языке". Также он любит купаться, научился "играть у всех на нервах", часто улыбается, крепко спит ночью, а днем - по 40 минут, "чтобы мама не расслаблялась".

"Солнышко, расти большой и крепкий нам на радость", - пожелала она своему маленькому сыну.

"Какие вы милые", "Красивая семья", "Какие красивые", "Никогда бы не подумала, что Валерия - Рия, вот правда", "Вы супер", "Счастья вам", - пишут в комментариях.

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