Хореограф из проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева раскрылась перед публикой с новой стороны

Как передает Politeka.net, 32-летняя танцовщица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе.

Горячая брюнетка позировала в лиловом костюме с металлическим отливом, смело расхристив курточку и блеснув пышной "красотой" в лифчике со стразами.

В подписи звезда решила дать отпор хейтерам, которые нелестно высказываются в Сети по поводу ее манеры речи.

"В последнем интервью я прочитала несколько комментариев относительно своей речи, правильного произношения и т.д и что хочу сказать... Конечно мне безумно приятно, что моя персона вызывает интерес у аудитории, как положительные, так и отрицательные, заставляет Вас писать свои мысли и мнения🙌, но... Никто не идеален и я в том числе! Я считаю, в первую очередь, нужно быть настоящим, живым, искренним, соответствовать своим внутренним убеждениям и ценностям в жизни, быть не только красивой картинкой в красивой обвёртке, но и человеком со своими за и против! Я считаю человека красит не слово или правильно сформулированная речь, а поступки и отношение к людям. Если ты 💩 в жизни, то никакие слова не смогут тебя украсить...И пусть будут изъяны в речи - чем изъяны в жизни", - излила душу Гвоздева.

Пользователи поддержали звезду "Танцев", прокомметировав ее эмоциональный всплеск:

"Илона, Вы прекрасна! И полностью поддерживаю Вас, Важно то, что внутри ❤️"

"Я не понимаю, зачем выбирать или/или? То есть хороший человек не может грамотно излагать свои мысли? Илона, я вами восхищаюсь, но над речью надо работать. Без обид"

"Илона, вы классная. Пример для многих. Людям только бы обос*ать кого-то. Но вы их сделали, написав "да, я такая и знаю что есть над чем работать"

"Ты невероятная, не обращай внимания на этот хейт, это просто человеческая зависть, ну а ты огромная молодчинка, оставайся такой как ты есть❤️"

Напомним, располневшая победительница "Танців з зірками" без комплексов показала тело в "невидимом" боди: "В душе весна".

Как сообщала Politeka, измученную Гвоздеву из "Танців з зірками" с сыном на руках отругали за отсутствие лифчика: "Удивляюсь подобным "бабам"...".

Также Politeka писала, на семью победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой обрушились болезни, пострадали дети: "Хочется все отдать...".