Легенда "Танців з зірками" Илона Гвоздева раскрыла некоторые детали закулисья популярного танцевального шоу и призналась, почему не вышла на паркет с Олегом Винником

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева в интервью в программе "DOROTYE" раскрыла некоторые тайны закулисья шоу и призналась, почему не станцевала на проекте с Олегом Винником.

Оказалось, что изначально танцовщица должна была быть в паре с повелителем волчиц Винником, однако выбрала себе в партнеры Владимира Остапчука. По словам Илоны, она поступила прагматично, а причина оказалась очень проста – у Вовы был более свободный график, что предусматривало больше времени на репетиции. Плотный график Винника с его концертами и гастролями мог препятствовать репетициям.

"Были моменты, когда меня спрашивали, с кем бы я предпочла участвовать. Я на тот момент выбрала Володю. Не хочу обидеть Олега ни в коем случае. Я его выбрала лишь по тому моменту, что в отличие от Олега, Вова был с более свободным графиком, чем Винник с его концертами и разъездами", - рассказала Гвоздева.

Однако, как известно, сотрудничество с Остапчуком закончилось скандалами – во время участия в "Танцях з зірками" телеведущий объявил о разводе с женой. Это в свою очередь породило слухи о возможных отношениях Вовы с Илоной. По словам хореографа, у нее в семье тоже были скандалы из-за этого.

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