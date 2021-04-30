Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников страстным танцем с молодым парнем

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева всего пол года назад родила второго ребенка. После вторых родов красотка быстро пришла в форму и теперь частенько радует фанатов яркими кадрами из своей жизни, публикуя их в соцсети Instagram. Так, в этот раз она поделилась с поклонниками видео своего чувственного танца с молодым танцором Дмитрием Варанкиным.

Ролик был снят в танцевальной школе Гвоздевой, на нем она со своим партнером красиво двигаются, создавая чувственный и очень красивый танец. По слова девушки, они с Дмитрием придумали его всего за 5 минут, но выглядит это просто потрясающе. Для занятий Илона надела свободные серые брюки и бежевую кофточку, а на ее ногах танцевальные туфелька на каблуках. Волосы красотки собраны в небрежный хвост, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о своей танцевальной школе и о танце, который показала на видео. "Доброе утро мои дорогие, не могла не поделиться с вами этим танцем. Создали мы его с @dima_varan вчера за 5 мин под крутой трек @the_hardkiss, не судите строго, а просто наслаждайтесь. А ещё хотим пригласить вас с Димой в мою студию, где вы также можете научиться танцевать, разговаривать языком своего тела, оставить все невзгоды и проблемы за закрытой дверью и просто отдаться его Величию Танца", - написала Илона.

Напомним, Располневшая победительница "Танців з зірками" без комплексов показала тело в "невидимом" боди: "В душе весна".

Как сообщала Politeka, Измученную Гвоздеву из "Танців з зірками" с сыном на руках отругали за отсутствие лифчика: "Удивляюсь подобным "бабам"...".

Также Politeka писала, На семью победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой обрушились болезни, пострадали дети: "Хочется все отдать...".