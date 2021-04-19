Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников откровенными признаниями о материнстве

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева пол года назад родила второго ребенка. Теперь красотка вместе с мужем воспитывает и дочку, и сына, чем она несомненно гордится. Однако, в своем Instagram танцовщица решила поделится с поклонниками тяготами материнства, ведь ей приходится очень нелегко.

В соцсети Илона опубликовала очаровательное фото, на котором можно заметить, что она здорово похудела после беременности и теперь снова может похвастаться стройной талией. Пере камерой хореограф появилась в интересном длинном платье персикового оттенка с красным поясом, который подчеркивает изящную фигурку. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она как будто о чем-то задумалась и не смотрит в объектив.

В подписи к кадру Гвоздева рассказала о своем материнстве. "Последние полгода для меня были и прекрасными и "ужасными" одновременно. Прекрасными от осознания того, что я стала во второй раз мамой, теперь я ещё и мама СЫНА, гордость так и распирает изнутри, но также это время было для меня безумно тяжелым, так как сочетать все и сразу не всегда удавалось и до сих пор не удается на все 100%, всегда хочется спать и хочется иногда убежать в тишину, потеряться на пару дней и так далее", - поделилась Илона.

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