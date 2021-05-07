Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", Илона Гвоздева, удивила постом с отдыха

Илона Гвоздева стала мамой во второй раз осенью 2020 года, сообщает Politeka.net. Красотка быстро пришла в форму и может похвастаться идеальной фигурой в купальнике.

Так, красотка отправилась на отдых с семьей, откуда поделилась снимком в голубом купальнике, который был расстегнут посередине.

На шее и в ушах Гвоздевой блестели украшения.

Примечательно, что хореограф была без макияжа.

Фото вышло ярким и летним.

"Эта фотография сделана автором в кадре, на backstage небольшое мусорное 🪣 в качестве штатива 😂

Особо умных мыслей нет, просто поделюсь с вами кусочком лета 🥰

Как там погодка в Киеве?", - написала звезда.

За два часа публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети разозлились, увидев пост танцовщицы.

"Почему ВСЕ *ды, которые улетают на курорты, задают одни и те же вопросы: "А как у вас погода" , "Ну что там в Киеве"?? Блин, Гугл в помощь, зайди, да посмотри погоду в Украине!", "Не завидуй 😂", "Через время и Никитюк с таким же вопросом ..ну шо там у вас", "Илона, супер фото) как всегда невероятная ❤️❤️❤️", "Почти такая, как и у тебя 😂😂😂только градусов на 15 меньше", "Я не плачу, это чей-то отдых мне в глаз попал 😢😂", "А если не в Киеве??😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, располневшая победительница "Танців з зірками" без комплексов показала тело в "невидимом" боди: "В душе весна".

Как сообщала Politeka, измученную Гвоздеву из "Танців з зірками" с сыном на руках отругали за отсутствие лифчика: "Удивляюсь подобным "бабам"...".

Также Politeka писала, на семью победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой обрушились болезни, пострадали дети: "Хочется все отдать...".